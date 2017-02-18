هآرتس: الحروب على غزة أخفقت وكلفت الكيان الكثير

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

كشفت صحيفة "هآرتس" الصهيونية، عن أن تقرير مراقب الكيان، الذي سينشر نهاية الشهر الحالي، سيعالج ثلاث قضايا متعلقة بالأمن الصهيوني.

ووفق هآرتس، فإن التقرير سيتناول الأداء الخاطئ للمجلس الوزاري الصهيوني المصغر "الكابينيت" خلال العدوان على قطاع غزة عام 2014.

وقالت إن التقرير سيتحدث عن استعداد الجيش أمام تهديد أنفاق "حماس" والفجوات الاستخبارية حول "تطور التهديد" من غزة، متسائلة عن مصير السؤال المركزي الذي طرحه مراقب الكيان "يوسيف شابيرا"، حول استراتيجية الحسم في الجولات القادمة مع المقاومة في قطاع غزة.

وأضافت هآرتس أن الحروب السابقة على القطاع، أخفقت في حسم المقاومة فيها، وكلفت الكيان مبالغ طائلة وأرواح بين قتلى وأسرى، دون تحقيق الهدف الاستراتيجي.

وأوضحت أن الجيش قدم تقريرا للمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، إبان العدوان على غزة عام 2014، أكد فيه أن المغامرة باحتلال القطاع مكلف للغاية على المستوى المادي والبشري.