الاحتلال يفرج عن الأسير العميد عرسان أسعد من الداخل

قناة الأقصى - شؤون الأسرى



أفرجت سلطات الاحتلال الصهيونية الليلة قبل الماضية، عن الأسير العميد عرسان عبد الغني مصطفى أسعد (64 عاما) المعروف باسم عبد الوهاب، بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 7 سنوات.

وكان العميد أسعد قد اعتقل بتاريخ 28/11/2008 أثناء عودته إلى أرض الوطن بعد غياب استمر 38 عاما، حيث تم تحويله للتحقيق ومكث قيد الحبس المنزلي ما يزيد عن عام إلى أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بعد أن أدانته المحكمة الاحتلالية بالانتماء لحركة فتح.

والعميد أسعد من قرية إكسال الواقعة قرب الناصرة في الداخل الفلسطيني، كان قد غادر البلاد عام 1970 متوجهًا إلى لبنان حيث التحق بحركة فتح وتدرج في صفوفها، وعمل في الساحات السورية، اللبنانية، التونسية وأماكن آخرى، وتزوج من سيدة سورية من أصول فلسطينية ورزق بأربع بنات.

وتنقل في عدة سجون وأفرج عنه من سجن جلبوع.