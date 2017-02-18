  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بعد سبع سنوات من السجن

الاحتلال يفرج عن الأسير العميد عرسان أسعد من الداخل

السبت 18 فبراير 2017 09:34 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يفرج عن الأسير العميد عرسان أسعد من الداخل

قناة الأقصى - شؤون الأسرى 
 

أفرجت سلطات الاحتلال الصهيونية الليلة قبل الماضية، عن الأسير العميد عرسان عبد الغني مصطفى أسعد (64 عاما) المعروف باسم عبد الوهاب، بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 7 سنوات.

وكان العميد أسعد قد اعتقل بتاريخ 28/11/2008 أثناء عودته إلى أرض الوطن بعد غياب استمر 38 عاما، حيث تم تحويله للتحقيق ومكث قيد الحبس المنزلي ما يزيد عن عام إلى أن تم الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بعد أن أدانته المحكمة الاحتلالية بالانتماء لحركة فتح.

والعميد أسعد من قرية إكسال الواقعة قرب الناصرة في الداخل الفلسطيني، كان قد غادر البلاد عام 1970 متوجهًا إلى لبنان حيث التحق بحركة فتح وتدرج في صفوفها، وعمل في الساحات السورية، اللبنانية، التونسية وأماكن آخرى، وتزوج من سيدة سورية من أصول فلسطينية ورزق بأربع بنات.

وتنقل في عدة سجون وأفرج عنه من سجن جلبوع.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

الاحتلال يستدعي والد شهيدين ويداهم مكتبة بالخليل
صورة

مواجهات مع الاحتلال بتقوع ومداهمات بحوسان
16807006_1436599373083626_5598956798923292980_n

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
5

الاحتلال ينكل بالمواطنين على حاجز جنوب الخليل
w855 (12)

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير محمد الجلاد

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

الاحتلال يستدعي والد شهيدين ويداهم مكتبة بالخليل
منذ 19 ساعة

تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
منذ 19 ساعة

بحر يدعو للتوحد أمام سياسة ترامب الداعمة "للكيان الصهيوني"
منذ 21 ساعة

التجمع الفلسطيني في ألمانيا يستعد لعقد مؤتمره ببرلين
منذ الأمس

ما قصة تحويل غزة لسنغافورة ؟!
منذ الأمس

شهيد من خانيونس متأثر بجراحه قبل 12 عاما

مقالات

" حماس السنوار " .. للانهيار أم الإعمار ؟!

" حماس السنوار " .. للانهيار أم الإعمار ؟!

محمود عماد الحديدي
(مش مصدق؟!)

(مش مصدق؟!)

د.يوسف رزقة
​منار أوجعتنا

​منار أوجعتنا

خالد معالي
إنجازات تنقصها المصالحة

إنجازات تنقصها المصالحة

د. عصام شاور