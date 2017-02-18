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مستوطنون خيّالة يقتحمون منطقة قرب طمون بطوباس

السبت 18 فبراير 2017 08:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

مستوطنون خيّالة يقتحمون منطقة قرب طمون بطوباس

قناة الأقصى - الضفة المحتلة
 

اقتحم عشرات المستوطنين الليلة الماضية منطقة أم الكبيش التابعة لبلدة طمون شرق مدينة طوباس في الأغوار الشمالية، وانتشروا فيها لساعات.

وقال مواطنون إن المستوطنين الذين تجاوز عددهم المائة كانوا يركبون الخيول، وانتشروا على شكل مجموعات، وتمركزوا في منطقة أم الكبيش الجبلية، ثم بدأوا بتأدية طقوس تلمودية.

وأشاروا إلى أن المستوطنين تكرر تواجدهم في ذات المنطقة في الفترة الأخيرة، ويخشى من نيتهم فرض أمر واقع والاستيلاء على المنطقة.

وانسحب المستوطنون، فيما تواجدت قوات عسكرية للاحتلال، لتأمين دخولهم وخروجهم من المنطقة.

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