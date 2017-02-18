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ويشن حملة مداهمات برام الله وجنين ونابلس

محدث : الاحتلال يستدعي والد شهيدين ويداهم مكتبة بالخليل

السبت 18 فبراير 2017 05:37 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يستدعي والد شهيدين ويداهم مكتبة بالخليل

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم السبت، حملة مداهمات بمدن الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كوبر قضاء رام الله.

وأفادت مصادر عائلية لقناة الأقصى أن قوة من جيش الاحتلال داهمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، منزل الشهيدين عدي ودانيا ارشيد في مدينة الخليل، وسلمت والدهما جهاد ارشيد بلاغاً لمقابلة مخابراتها الاثنين القادم.

واقتحمت قوات الاحتلال مكتبة للخدمات الجامعية قرب جامعة البوليتكنك بمدينة الخليل.

وفي نابلس داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في قرية عورتا.

واقتحمت قوات الاحتلال الصهيونية الليلة الماضية مناطق في محيط بلدة يعبد وقامت بعمليات تمشيط وتفتيش لليوم الثاني على التوالي.

وقال مواطنون إن العشرات من جنود الاحتلال تمركزوا في أطراف بلدة يعبد وتوغلوا في الحي الجنوبي للبلدة والمحاذي لشارع السهل وشرعوا بمداهمات وعمليات تفتيش.

ونقل مواطنون أن جنود الاحتلال استجوبوا مواطنين في المنطقة دون اعتقالات.

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة أيضا أول أمس وقاموا بعمليات تفتيش ونصبت للحواجز .

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