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مواجهات مع الاحتلال بتقوع ومداهمات بحوسان

الجمعة 17 فبراير 2017 05:24 م بتوقيت القدس المحتلة

مواجهات مع الاحتلال بتقوع ومداهمات بحوسان

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

اندلعت مساء الجمعة مواجهات متفرقة بين المواطنين وقوّات الاحتلال في المدخل الغربي لبلدة تقوع شرقي بيت لحم جنوب الضّفة الغربية، في وقت نكّلت فيه قوّات الاحتلال بمواطنين بلدة حوسان غربي بيت لحم، في عميات اقتحام نفّذتها قوّة عسكرية وسط البلدة.

ففي بلدة تقوع، أكّدت مصادر محلية أنّ المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوّات الاحتلال في المدخل الغربي، رشق خلاله الشّبان قوّات الاحتلال بالحجارة، فيما أطلقت القوّات قنابلها الغازية والصّوتية صوب الشّبان.

وتتكرر المواجهات كلّ يوم جمعة مع الاحتلال في المدخل الغربي لبلدة تقوع الواقعة بجوار شارع التفافي يربط بعدد من المستوطنات المأهولة جنوب وشرق بيت لحم.

وفي بلدة حوسان غرب المحافظة، نفّذت قوّات الاحتلال عمليات اقتحام ومداهمة لأحياء البلدة، تخللها احتجاز للمواطنين وتدقيق في بطاقاتهم الشّخصية، وفحص لمركباتهم، في وقت كثّفت فيه قوّات الاحتلال من عمليات الاقتحام للبلدة، وإغلاق للمدخل الرئيس الرابط بها وبعدد من القرى والبلدات المجاورة، ردّا على استمرار عمليات الرّشق بالحجارة على آليات الجيش ومركبات المستوطنين المنتشرة المارة على الشوارع الالتفافية المحيطة بالبلدة.

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