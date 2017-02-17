  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

بالصور : الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

الجمعة 17 فبراير 2017 05:22 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

أصيب بعد ظهر الجمعة عشرات المواطنين وثلاثة من نشطاء السلام بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيونية مسيرة بلدة نعلين السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ومصادرة الأراضي التي انطلقت غرب رام الله.

وانطلقت المسيرة عقب أداء صلاة الجمعة في ساحة المركز الصحي جنوب البلدة صوب منطقة إقامة الجدار، حيث ردد المشاركون الشعارات المطالبة بإنهاء الاحتلال وبوقف الاستيطان وبتفكيك جدار الضم والتوسع العنصري.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز السام، في قمع المتظاهرين السلميين، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية
رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة

مواجهات مع الاحتلال بتقوع ومداهمات بحوسان
5

الاحتلال ينكل بالمواطنين على حاجز جنوب الخليل
w855 (12)

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير محمد الجلاد
w855 (2)

تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
الاحتلال

الاحتلال يقرر مصادرة أرض خاصة في بلدة سلوان

الأخبار الرئيسية

منذ ساعتين

تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
منذ ساعتين

بحر يدعو للتوحد أمام سياسة ترامب الداعمة "للكيان الصهيوني"
منذ 5 ساعات

التجمع الفلسطيني في ألمانيا يستعد لعقد مؤتمره ببرلين
منذ 9 ساعات

ما قصة تحويل غزة لسنغافورة ؟!
منذ 9 ساعات

شهيد من خانيونس متأثر بجراحه قبل 12 عاما
منذ الأمس

الداخلية بغزة: فتح معبر رفح السبت لعودة العالقين فقط

مقالات

" حماس السنوار " .. للانهيار أم الإعمار ؟!

" حماس السنوار " .. للانهيار أم الإعمار ؟!

محمود عماد الحديدي
(مش مصدق؟!)

(مش مصدق؟!)

د.يوسف رزقة
​منار أوجعتنا

​منار أوجعتنا

خالد معالي
إنجازات تنقصها المصالحة

إنجازات تنقصها المصالحة

د. عصام شاور