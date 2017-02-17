الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



أصيب بعد ظهر الجمعة عشرات المواطنين وثلاثة من نشطاء السلام بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيونية مسيرة بلدة نعلين السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، ومصادرة الأراضي التي انطلقت غرب رام الله.

وانطلقت المسيرة عقب أداء صلاة الجمعة في ساحة المركز الصحي جنوب البلدة صوب منطقة إقامة الجدار، حيث ردد المشاركون الشعارات المطالبة بإنهاء الاحتلال وبوقف الاستيطان وبتفكيك جدار الضم والتوسع العنصري.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استخدمت قنابل الغاز السام، في قمع المتظاهرين السلميين، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.