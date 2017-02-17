الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الأسير محمد الجلاد

قناة الأقصى - الضفة المحتلة



قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عصر الجمعة، إن سلطات الاحتلال الصهيونية سلمت جثمان الاسير الشهيد محمد الجلاد من طولكرم.

وأوضح بيان للهيئة، أن سلطات الاحتلال سلمت الجثمان على حاجز عناب قرب طولكرم، بحضور رئيس الهيئة عيسى قراقع، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر ومئات المواطنين.

وأوضحت، بأنه سيتم التوجه بالجثمان الى مستشفى ثابت ثابت بالمحافظة، لافتتا الى ان جثمان الشهيد متجمدا وسيكون بحاجة الى اسبوع ليتمكن الاطباء من اجراء التشريح له في حال وافق الاهل على التشريح.

وكان الأسير الجلاد استشهد الجمعة الماضية فــي مستشــفى "بيلنســون" الصهيوني متأثــرا بجروحه التي أصيب بها، في التاسع من تشــرين الثاني العام المنصرم، بعــد إطــلاق النــار عليــه مــن قبل الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن.

وكان الجلاد الذي يعاني من سرطان الغدد، أصيب بجروح خطيرة، بعد أن أطلق عليــه جنود الاحتلال زخات مــن الرصاص في بلدة حوارة جنوب مدينــة نابلس، نقل على اثرها إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، وظل يعاني لحين استشهاده.