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ولرفع الإغلاق عن قلب المدينة

بالصور والفيديو : تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي

الجمعة 17 فبراير 2017 03:05 م بتوقيت القدس المحتلة

تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

تصدت قوات الاحتلال الصهيونية بعد ظهر الجمعة لعدد من المواطنين الذين رفعوا الشّعارات المناهضة للاحتلال ولسياساته داخل باحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضّفة الغربية.

وكانت عدّة فعاليات مناهضة للاستيطان بالخليل دعت إلى أوسع مشاركة في صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي، في إطار الحملة الدولية لرفع الإغلاق عن قلب المدينة، التي جرى إطلاقها مؤخرا، تحت عنوان "فككوا الجيتو".

وهتف المشاركون ضدّ الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط المسجد، والتي تعرقل حياة الفلسطينيين، كما طالبوا بضرورة مشاركة كافة قطاعات الشّعب الفلسطيني في ارتياد المسجد، والتصدّي لمخططات الاحتلال.

واعترض جنود الاحتلال المشاركين، وأخلوهم بالقوة من باحات المسجد، فيما شهدت الحواجز العسكرية، وباحات المسجد الخارجية، انتشارا لعشرات الجنود.

وأكّد الناشط هشام الشرباتي من لجنة الدفاع عن الخليل أنّ الدعوة لأداء الصلاة داخل المسجد الإبراهيمي، جاءت في إطار الفعاليات المستمرة لرفع الاغلاق عن قلب مدينة الخليل، ولعدم ترك المسجد رهينة للإجراءات العسكرية.

وشدد الشرباتي على أنّ الفعاليات مستمرة، وستستمر على أشكال متعددة، وتستهدف رفع الاغلاق عن قلب الخليل، والمطالبة بحرية الحركة والتنقل والسّكن ورحيل الاستيطان والمستوطنين عن الأراضي الفلسطينية.

تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
تظاهرة مناهضة لإجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي
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