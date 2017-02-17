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بالصور : موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة

الجمعة 17 فبراير 2017 03:00 م بتوقيت القدس المحتلة

موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية 
 

نشر موقع "والا" العبري اليوم الجمعة تقريراً مصوراً لجنود وحدة جمع المعلومات الحربية لجيش الاحتلال الصهيوني خلال كمين ليلي قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وتخوف الجنود خلال حديثهم من الهدوء "الخداع"، وقال إن "فوق الأرض هادئ الا أن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس تفعل ما يحلو لها تحت الأرض".

واعتبر الجنود أن وضع غزة "لا يمكن فهمه فالوضع الهادئ قد يستمر أشهراً إلا أن كل ذلك قد ينتهي بأية لحظة".

وركز الجنود على تمويه حركتهم على الحدود حتى لا يتم كشفهم من الجهة المقابلة.

ويسود اتفاق قطاع غزة اتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال أعلنته مصر في 26 أغسطس عام 2014 لإنهاء عدوان إسرائيلي استمر في حينه 51 يوما.

موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة
موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة
موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة
موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة
موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة
موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة
موقع عبري ينشر صورا لكمين ليلي للاحتلال قرب قطاع غزة
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