التجمع الفلسطيني في ألمانيا يستعد لعقد مؤتمره ببرلين

قناة الأقصى - برلين



تستعد اللجان التحضيرية لمؤتمر التجمع الفلسطيني في ألمانيا لإطلاق فعاليات المؤتمر السنوي يوم الأحد المقبل في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار " فلسطين إرادة تنتصر وروح تزدهر " .



وبدأت الوفود والشخصيات المشاركة بالتوافد تباعًا إلى عاصمة الشتات الفلسطيني في أوروبا برلين من مختلف المدن الألمانية وعددًا من الدول العربية والأوروبية.



فيما أكد نائب رئيس التجمع الفلسطيني في ألمانيا الأستاذ فادي الطايش في حديث صحفي على أهمية المؤتمر من حيث التوقيت والمكان، إذ يتزامن المؤتمر مع الحراك الشعبي الفلسطيني المحموم لوضع التصور العام لمستقبل الفلسطينيين في الخارج، والذي كان لفلسطينيي ألمانيا عموما ًوبرلين خصوصا ًالدور الأبرز في احتضان الجهود الشعبية المبذولة على مدار السنوات الماضية لإعادة اللحمة الوطنية بين الداخل والشتات في إطار مشروع ٍوطني جامع يحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وبين ممثل التجمع الفلسطيني في ألمانيا بالعاصمة برلين المهندس تيسير الخلف من ناحيته مواصلة اللجان التنسيقية للمؤتمر عملها لحين اكتمال وصول الوفود المشاركة وانطلاق فعاليات المؤتمر، منوها ًفي الوقت ذاته إلى الأهمية التي يوليها فلسطينيو ألمانيا لنشاطات وفعاليات التجمع الفلسطيني في ألمانيا بفضل أثرها الإيجابي، ولأهمية الملفات التي سيتناولها المؤتمر هذا العام بمشاركة النخب الإعلامية والأكاديمية والسياسية.



بدوره استعرض عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأستاذ عبد الحميد الخطيب الجهود المبذولة من قبل اللجنة وحرصها على رفع مستوى العمل وتقديم الخدمات اللازمة لضمان سير المؤتمر دون معوقات ومن بين أبرز المشاركين في فعاليات المؤتمر السنوي للتجمع الفلسطيني في ألمانيا هذا العام، نائب رئيس البرلمان التونسي الدكتور عبد الفتاح مورو، ورئيس التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية الأستاذ عادل عبد الله، والإعلامية اللبنانية غادة عويس ورئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا الدكتور منذر رجب، ورئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبدو والمخرج الفلسطيني مصطفى أبو هنود والفنان ماهر غنايمة.



كما سيشهد المؤتمر بحسب ما أعلنته اللجنة التحضيرية بالتجمع الفلسطيني في ألمانيا تقديم عرض مسرحي فلسطيني هادف، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الغنائية والتراثية والوصلات الشعبية، التي سيقدمها عدد من الفنانين الفلسطينيين.