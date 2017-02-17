3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

قناة الأقصى - شؤون الأسرى



يواصل ثلاثة أسرى الإضراب المفتوح عن الطعام في سجني النقب الصحراوي، وزنازين سجن الجلمة، احتجاجا على الاعتقال الإداري بحقهم.

وقال نادي الأسير صباح اليوم الجمعة إن الأسير الصحفي محمد القيق واصل اليوم، إضرابه لليوم الثاني عشر على التوالي في سجن الجلمة احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وذكر النادي بمواصلة الأسيران جمال أبو الليل، ورائد فايز مطير، إضرابهما المفتوح عن الطعام، ابتداء من يوم أمس الخميس في سجن النقب، وذلك احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير مطير بتاريخ 14 شباط 2016، فيما اعتقلت الأسير أبو الليل في اليوم التالي، وأصدرت بحقهما أوامر اعتقال إداري لثلاث مرّات منذ اعتقالهما، لمدة ستة أشهر في كل منها.

يذكر أن سلطات الاحتلال حولت العشرات من الأسرى للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، وتستند في إجرائها غير القانوني هذا بناء على "ملفات سرية استخبارية"، أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد المعتقل.