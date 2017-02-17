  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

الاحتلال يقرر مصادرة أرض خاصة في بلدة سلوان

الجمعة 17 فبراير 2017 08:45 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يقرر مصادرة أرض خاصة في بلدة سلوان

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

قررت بلدية الاحتلال الصهيونية في القدس مصادرة قطعة أرض لعائلة غزلان- العباسي في شارع العين ببلدة سلوان، بحجة تحويلها "للمنفعة العامة".

وذكر مركز معلومات وادي حلوة في بلدة سلوان في بيان صحفي الليلة، أن طواقم البلدية اقتحمت سلوان وعلقت يافطة على أرض خاصة باللغتين العربية والعبرية كتب عليها " أمر استخدام قطعة أرض فارغة من أجل تنفيذ أشغال بستنة"، كما أرفقت معها خارطة تظهر موقع الأرض.

وأوضح المركز أن الأرض تعود لعائلة غزلان وتبلغ مساحتها حوالي 300 متر مربع، ومصنفة حسب بلدية الاحتلال "أرض خضراء" يمنع فيها البناء.

ووفق قرار بلدية الاحتلال في القدس، فإن استخدام ومصادرة الأرض مؤقت لمدة 5 سنوات، وذلك استنادا إلى المادة 2 من قانون "السلطات المحلية –استخدام مؤقت لقطع الأرض الفارغة"، وسيتم فيها زراعة الأشجار وتركيب شبكات للري وتركيب معدات والعاب، وحسب القرار فإنه يحق لمالك الأرض تقديم اعتراضه على أمر المصادرة خلال 90 يوماً.

وبدوره، أعلن المواطن محمد غزلان- العباسي أحد ورثة الأرض، عن رفضه لقرار المصادرة، مضيفا: "سأتوجه للمحاكم للاعتراض على قرار مصادرة الأرض حتى لو كان بشكل مؤقت، وإذا كانت الأرض ستحول إلى منفعة عامة ولمصلحة أهالي بلدة سلوان، نحن نقوم بزراعتها ووضع الألعاب والمقاعد فيها."

يذكر أن بلدة سلوان تقع إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، وتُعد من أكبر البلدات الفلسطينية مساحة وأقدمها وأكثرها قربا من المسجد الأقصى المبارك، إذ لا يفصل بين مدخلها الشمالي( حي وادي حلوة)، والمسجد إلا سور القدس الجنوبي.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة والقدس
FB_IMG_1487050285193

قوات الاحتلال تعتقل شابا بعد أن عاثت خرابا في منزله
مزارع

الاحتلال يلاحق قاطفي العكوب بالأغوار

51 أسيرة بسجون الاحتلال في ظروف قاسية بينهن 13 قاصر
P1015394

الاحتلال يعتقل فتىً فلسطينياً بدعوى محاولة السيطرة على سلاح مجندة

الأخبار الرئيسية

منذ 36 دقيقة

ما قصة تحويل غزة لسنغافورة ؟!
منذ 33 دقيقة

شهيد من خانيونس متأثر بجراحه قبل 12 عاما
منذ 15 ساعة

الداخلية بغزة: فتح معبر رفح السبت لعودة العالقين فقط
منذ 18 ساعة

أسيران فلسطينيان يشرعان بإضراب مفتوح عن الطعام
منذ 23 ساعة

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة والقدس
منذ 21 ساعة

استمرار المنخفض الجوي وتحذير من الانجماد والصقيع

مقالات

" حماس السنوار " .. للانهيار أم الإعمار ؟!

" حماس السنوار " .. للانهيار أم الإعمار ؟!

محمود عماد الحديدي
(مش مصدق؟!)

(مش مصدق؟!)

د.يوسف رزقة
​منار أوجعتنا

​منار أوجعتنا

خالد معالي
إنجازات تنقصها المصالحة

إنجازات تنقصها المصالحة

د. عصام شاور