ارتياح صهيوني من نتائج زيارة نتنياهو للولايات المتحدة

قناة الأقصى - شؤون صهيونية



أعرب رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء الخميس عن ارتياحه من سلسلة الاجتماعات التي عقدها مع الإدارة الأمريكية وأقطاب الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية.

واجتمع نتنياهو في واشنطن في ختام زيارته مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وبحث معه العديد من الملفات والقضايا.

من جهتها، أعربت الوزيرة الصهيونية من حزب (البيت اليهودي) المتطرف اييليت شاكيد عن ارتياحها لنتائج الاجتماع بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت-بحسب ما نقلت الإذاعة العبرية العامة- إن هناك فرصة كبيرة سانحة أمام الكيان الصهيوني حاليا للتأثير على ملامح التسوية السياسية المستقبلية وتفادي الرضوخ للإملاءات، على حد قولها.

وأضافت أن "وزراء البيت اليهودي لن يسمحوا بتجميد أعمال البناء في المستوطنات أو بتقليصها".