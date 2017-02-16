الداخلية بغزة: فتح معبر رفح السبت لعودة العالقين فقط

قناة الأقصى - غزة



أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم مساء الخميس عن فتح السلطات المصرية معبر رفح البري يوم بعد غد السبت في اتجاه واحد لعودة العالقين.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت المعبر استثنائيا في كلا الاتجاهين هذا الأسبوع أيام السبت والأحد والاثنين وسمحت بعودة ومغادرة آلاف الفلسطينيين العالقين في قطاع غزة والخارج.

في السياق، أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة عن أنه سيتم إدخال جثامين ثلاثة مواطنين غزيين توفوا مؤخرًا في مصر يوم السبت المقبل عبر بوابة معبر رفح البري إلى قطاع غزة لدفنهم في مسقط رأسهم.

وأفادت السفارة في بيان لها اليوم الخميس بأن المتوفين هم الطالب إيهاب الخطيب والفقيدان حسن عبد الهادي محمد جاسر، ويوسف حسن محمد مهاوش.