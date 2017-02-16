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القيق يواصل إضرابه لليوم 11 على التوالي..

أسيران فلسطينيان يشرعان بإضراب مفتوح عن الطعام

الخميس 16 فبراير 2017 02:16 م بتوقيت القدس المحتلة

أسيران فلسطينيان يشرعان بإضراب مفتوح عن الطعام

قناة الأقصى - غزة

أفادت مصادر حقوقية فلسطينية، بأن الأسيرين في سجون الاحتلال؛ جمال أبو الليل ورائد فايز مطير، أعلنا اليوم الخميس، إضرابهما المفتوح عن الطعام تنديدا باعتقالهما إداريا.

وقالت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير مطير بتاريخ 14 فبراير 2016، والمعتقل أبو الليل في 15 فبراير من العام ذاته.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق الأسيرين؛ أبو الليل ومطير، ثلاث مرات ولمدة 6 شهور.

في السياق، يواصل الأسير الصحفي محمد القيق الإضراب عن الطعام لليوم الـ 11 على التوالي، احتجاجا على اعتقاله إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما حذرت عائلته في بيان لها أمس من "تدهور" حالته الصحية.

ويلجأ الأسرى الفلسطينيون للإضراب عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري، واحتجاجا على ظروف اعتقالهم اللاإنسانية، حيث يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 700 أسير فلسطيني ضمن الاعتقال الإداري.

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