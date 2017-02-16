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تناول الأطفال المشروبات المحلاة يزيد خطر مرض الكبد

الخميس 16 فبراير 2017 11:54 ص بتوقيت القدس المحتلة

تناول الأطفال المشروبات المحلاة يزيد خطر مرض الكبد

حذرت دراسة حديثة من أن تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر يزيد من فرص إصابة الأطفال والمراهقين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وأجرى الدراسة باحثون بمستشفى بامبينو جيسو بالعاصمة الإيطالية روما، بالتعاون مع باحثين بريطانيين، ونشرت في دورية "أمراض الكبد".

وتابع الباحثون حالات 271 طفلا يعانون من السمنة المفرطة، بالإضافة إلى 155 مراهقا يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي يبلغ متوسط أعمارهم 12 عاما.

وراقب الباحثون نوعية الأطعمة التي يتناولها الأطفال والمراهقون، بالإضافة إلى مقدار ونوعية المشروبات وخاصة المصادر الرئيسية لسكر الفركتوز، مثل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

ووجد الباحثون أن ما يقرب من 90% من الأطفال المشاركين في الدراسة يتناولون المشروبات الغازية باستمرار بنسب متفاوتة، وأن 95% منهم يستهلكون بانتظام وجبات خفيفة تتألف من البيتزا والأغذية المالحة والبسكويت.

ووجد الباحثون أيضا أن تناول المشروبات الغنية بسكر الفركتوز قد يزيد من تركيز حامض اليوريك في الدم، وهو مرتبط بالإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ومرض الكبد الدهني غير الكحولي يحدث عندما تتجمع الدهون في خلايا الكبد نتيجة أسباب غير شرب الخمر، ومن العوامل التي تزيد خطر الإصابة السمنة والسكري وارتفاع مستويات الكوليسترول، وقد يؤدي في حال تطوره إلى تليف الكبد.

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