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الاحتلال يلاحق قاطفي العكوب بالأغوار

الأربعاء 15 فبراير 2017 10:36 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يلاحق قاطفي العكوب بالأغوار

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 
 

لاحقت شرطة الاحتلال وما يسمى وحدات حماية البيئة الصهيونية، الأربعاء، مواطنين كانوا يقطفون ثمار العكوب في سفوح الأغوار الجبلية والتي تظهر في هذا الوقت من كل عام.

وقال مواطنون إن وحدات من شرطة الاحتلال ومجموعات من المستوطنين انتشرت في السفوح الجبلية شرق مدينة طوباس وفي وادي المالح في الأغوار الشمالية ولاحقت شبانا ومواطنين كانوا يبحثون عن ثمار العكوب .

وأشاروا إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت مواطنين بتهمة قطف العكوب كما استجوبت آخرين ومنعتهم ولاحقتهم في الجبال.

يذكر أن  العكوب هو نبتة عشبية شوكية برية  تنبت في السفوح الجبلية في هذا الوقت من العام ، وتعتبر إحدى الأطباق الفلسطينية الشهية ، ويكثر نموها في سفوح الأغوار حيث ينشط مواطنون في قطفها وبيعها في هذا الوقت من العام.

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