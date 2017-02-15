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الاحتلال يجدّد منع الشيخ رائد صلاح من السفر ودخول القدس 5 أشهر أخرى

الأربعاء 15 فبراير 2017 04:52 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يجدّد منع الشيخ رائد صلاح من السفر ودخول القدس 5 أشهر أخرى

قناة الأقصى - القدس المحتلة

جدد الاحتلال الصهيوني أوامر منع الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية من مغادرة الأراضي المحتلة ومن دخول المسجد الأقصى وكامل مدينة القدس المحتلة لمدة 5 أشهر أخرى.

وذكرت مصادر عبرية، أن شرطة الاحتلال سلمت أمس الشيخ صلاح في منزله بمدينة أم الفحم الأوامر الموقّعة من وزير داخلية الاحتلال، "أرييه درعي".

وجاء في الأمر الذي يمنع الشيخ رائد صلاح من دخول القدس، تجديد لمنع سابق يستمر حتى تاريخ 11/7/2017، مرفق بخارطة تفصيلية لمدينة القدس.

ووقع وزير داخلية الاحتلال على أمر منع الشيخ رائد صلاح، من السفر لمدة شهر، وذلك قبيل موعد الإفراج عنه بتاريخ 17/1/2017، بعد انقضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف بـ"خطبة واد الجوز".

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