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تدهور حاد على صحة الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق

الأربعاء 15 فبراير 2017 03:54 م بتوقيت القدس المحتلة

تدهور حاد على صحة الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

قال المحامي خالد زبارقة اليوم الأربعاء، أن تدهوراً حاداً طرأ على صحة الأسير الصحفي المضرب عن الطعام محمد القيق مؤخراً.

وأضافت زوجة الأسير القيق، إنه يعاني من تدهور صحي حاد ولم يستطع النهوض من سريره خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأنه رفض 28 وجبة طعام بالتزامن مع خوضه الإضراب المفتوح لليوم العاشر على التوالي .

وأشارت أن مصلحة سجون الاحتلال رفضت تحويل الأسير القيق إلى المشفى لتلقي العلاج.

وقال خالد زبارقة محامي الأسير "محمد القيق"، اليوم الأربعاء، إن ملف الصحفي المضرب عن الطعام لليوم الـ 9 على التوالي، "ملاحقة سياسية بامتياز، كونه كان أضرب عن الطعام خلال أسره في السابق، وأجبر الاحتلال على الإفراج عنه".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير القيق في منتصف يناير الماضي على حاجز بيت إيل شمال رام الله.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن القيق من مدينة دورا جنوب الخليل في شهر مايو العام الماضي بعد إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على اعتقاله إداريًا استمر 94 يومًا بشكل متواصل.

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