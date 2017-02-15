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الاحتلال يماطل في علاج الأسير فراس سلطان

الأربعاء 15 فبراير 2017 02:39 م بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يماطل في علاج الأسير فراس سلطان

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال نادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن الأسير فراس سلطان، من أراضي الداخل المحتل عام 1948 يُعاني من إهمال طبي في سجون الاحتلال الصهيوني.

ونقل خالد محاجنة محامي نادي الأسير عن الأسير سلطان، خلال زيارة أجراها له في سجن "عسقلان"، أنه يُعاني من وجود كتلة في الحلق، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، وكان من المفترض أن يُجريها قبل اعتقاله منذ أكثر من عام، إلا أن اعتقاله حال من إجرائها ومتابعته للعلاج.

ويعاني الأسير في الآونة الأخيرة من أوجاع شديدة في الحلق وصعوبة في تناول الطعام، والنوم، بالمقابل فإن إدارة سجون الاحتلال، تماطل في تقديم العلاج والأدوية وإجراء العملية له رغم مطالبته المتكررة.

يذكر أن الأسير فراس سلطان محكوم بالسجن الفعلي لمدة 26 شهراً.

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