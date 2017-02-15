الحية: تشريع الاستيطان يدعونا للوحدة وتعزيز المقاومة

قناة الأقصى - غزة

أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن تشريع الاحتلال الصهيوني للاستيطان يدعونا إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإعلاء مشروع المقاومة وتعزيزه في انتفاضة القدس لكبح جماح العدو في كل الميادين والساحة الدولية.

وقال الحية خلال حفل إنجازات الشرطة الفلسطينية بغزة، الأربعاء إن أمامنا تحديات وطنية كبيرة تحول دون حلمنا في حقنا التاريخي بأرضنا، فالاستيطان أصبح مشرعاً يستبيح الأرض الفلسطينية كلها.

وأضاف: "شرّع الاحتلال الآثم البغيض لكل صهيوني بأن يضع يده على أرضنا ثم يجبره بتسوية مالية لهذه الأرض"، مشيراً إلى أن هذا التحدي يقودنا إلى أن نعمل لمشروعنا ولوحدة الأرض والإنسان وأن العدو مهما فعل فهو إلى زوال.

انتخابات الحركة

وفي شأن انتخابات الحركة، شدد الحية على أن حماس حركة مؤسساتية وتؤمن بتداول المؤسسات وفق نظام الانتخابات وتجريها كل 3 أو 4 سنوات وفي كل الظروف، مبيناً أن عشرات الآلاف من أبنائها يحق لهم الانتخاب والترشح من سن 22 عاماً.

ولفت إلى أن انتخابات حماس تأتي في ظل تعاظمها في خدمة شعبها ومشروع المقاومة، في الوقت الذي يحاول فيه الاحتلال حرف الفصائل الفلسطينية ووصفها بالإرهاب.

وأشار إلى أن المكتب السياسي لحماس تناوب عليه 3 قادة منذ نشأته، مبيناً أن الحركة لا تعلن الانتخابات ولا تذكر الأشخاص ولا تفاخر بها لأنها تكليف.

شكرا قطر

وفي سياق منفصل، استهجن الحية الحملة الشعواء غير المبررة ضد دولة قطر والنيل من السفير محمد العمادي، قائلاً: غزة تحتاج إلى الأيدي الوطنية أن تمتد لها لا أن تحاصرها، وأن تعمل بكل وسيلة من أجلها.

وأضاف "العمادي يستحق منا كل شكر على الجهود التي يبذلها، ولا تستحق قطر أو سفراؤها أن تشنعهم الفصائل الفلسطينية فهم تقدموا الصفوف ومدوا أيديهم لنا في كل المجالات.