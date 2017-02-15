أسيران "مؤبدان" يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أفـاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسيرين جاسر عفيف رداد (40 عاماً)، وباسل عاطف مخلوف (42عامًا) من قرية صيدا قضاء محافظة طولكرم بالضفة المحتلة، قد دخلا عامهما السادس عشر على التوالي، وهما يقضيان حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأوضح المكتب أن رداد ومخلوف، اعتقلا في الخامس عشر من شهر فبراير عام 2002، وذلك أثناء اجتياح بلدة صيدا، لانتمائهما لمجموعة مقاومة واحدة، واعتقلا في ذات اليوم.

وداهم الاحتلال آنذاك منزل الأسير جاسر رداد، وذلك بعد رفضه الاستجابة لمطلبهم بتسليم نفسه، بتهمٍ منها، الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

يشار إلى أن الأسير باسل مخلوف، تعرض أكثر من مرة لعقوبة الحرمان من الزيارة حيث لم تستطع زوجته زيارته سوى مراتٍ قليلة أثناء اعتقاله الطويل.