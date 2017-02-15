  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

أسيران "مؤبدان" يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

الأربعاء 15 فبراير 2017 09:29 ص بتوقيت القدس المحتلة

أسيران "مؤبدان" يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

أفـاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسيرين جاسر عفيف رداد (40 عاماً)، وباسل عاطف مخلوف (42عامًا) من قرية صيدا قضاء محافظة طولكرم بالضفة المحتلة، قد دخلا عامهما السادس عشر على التوالي، وهما يقضيان حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأوضح المكتب أن رداد ومخلوف، اعتقلا في الخامس عشر من شهر فبراير عام 2002، وذلك أثناء اجتياح بلدة صيدا، لانتمائهما لمجموعة مقاومة واحدة، واعتقلا في ذات اليوم.

وداهم الاحتلال آنذاك منزل الأسير جاسر رداد، وذلك بعد رفضه الاستجابة لمطلبهم بتسليم نفسه، بتهمٍ منها، الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

يشار إلى أن الأسير باسل مخلوف، تعرض أكثر من مرة لعقوبة الحرمان من الزيارة حيث لم تستطع زوجته زيارته سوى مراتٍ قليلة أثناء اعتقاله الطويل.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
صورة أرشيفية

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة والقدس
الأسيرة شاتيلا أبو عايدة

الاحتلال يحكم على الأسيرة شاتيلا أبو عايدة بالسجن 16 عاماً

شهادات جديدة لاطفال قاصرين تعرضوا للضرب والتنكيل خلال الاعتقال والتحقيق‎
01d3e69312f98631f2358d8914f42608

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بمداهمات في الضفة
صورة أرشيفية

الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء في العيسوية

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة والقدس
منذ 12 ساعة

حماس تستهجن حملة فتح ضد دور قطر وتركيا في قطاع غزة
منذ 19 ساعة

البردويل يتحدث عن قائد حماس الجديد.. انتخابه وشخصيته
منذ 21 ساعة

الاحتلال يحكم على الأسيرة شاتيلا أبو عايدة بالسجن 16 عاماً
منذ 22 ساعة

الجهاد تحمل السلطة تداعيات الاعتداء على عناصرها في جنين
منذ 19 ساعة

منخفض جوّي يعبر فلسطين الأربعاء والخميس

مقالات

(مش مصدق؟!)

(مش مصدق؟!)

د.يوسف رزقة
​منار أوجعتنا

​منار أوجعتنا

خالد معالي
إنجازات تنقصها المصالحة

إنجازات تنقصها المصالحة

د. عصام شاور
رسائل القسام والعروض الإسرائيلية

رسائل القسام والعروض الإسرائيلية