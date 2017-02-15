أجواء شديدة البرودة واحتمال تساقط الثلوج غدا

قناة الأقصى – القدس المحتلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً.

ويطرأ اليوم انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

قالت الأرصاد إن الجو يوم غدٍ الخميس يكون غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، ويتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وشديد البرودة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، وشدة سرعة الرياح، كما حذرت من تشكل الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر يومي الجمعة والسبت.