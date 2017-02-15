الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة والقدس

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأربعاء، 20 مواطنا فلسطينيا في حملة مداهمات واسعة في مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلتيْن.

وقال تقرير صادر عن قوات الاحتلال، إنه اعتقل الليلة الماضية، 20 فلسطينيا بتهمة تنفيذهم أعمال مقاومة ضد الجنود والمستوطنين.

وأفاد التقرير، بأن الاعتقالات شملت أربعة فلسطينيين من بلدة عزون شرقي قلقيلية، وسبعة آخرين من قرى وبلدات (نعلين، بلعين، كفر نعمة، وكفر عين) قرب رام الله، بينهم ناشط في حركة حماس.

واعتقل الاحتلال مواطنا فلسطينيا من بلدة كفر عقب شمال القدس، واثنين آخريْن من بلدة حوسان غربي بيت لحم، إضافة إلى اعتقال ستة فلسطينيين من بلدتي سعير ودورا قرب الخليل.

وزعمت قوات الاحتلال أنها عثرت على سلاح صُنع محليا، خلال عمليات اقتحامات في بلدة كفر نعمة قرب رام الله، كما صادرت 15 مركبة فلسطينية من بلدة حوسان في بيت لحم، ونعلين قرب رام الله، بزعم استخدامها في أعمال مقاومة.