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دعتها للتحلي بالمسؤولية

حماس تستهجن حملة فتح ضد دور قطر وتركيا في قطاع غزة

الثلاثاء 14 فبراير 2017 09:14 م بتوقيت القدس المحتلة

حماس تستهجن حملة فتح ضد دور قطر وتركيا في قطاع غزة

قناة الأقصى - قطاع غزة

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حملة التشهير التي انتهجتها حركة فتح ضد دور تركيا وقطر في حل أزمات قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إننا نستغرب ونستهجن الدور غير الوطني واللامسؤول الذي تقوم به حركة فتح ومنابرها الإعلامية للنيل من الدور التركي والقطري لحل أزمة الكهرباء في غزة وإعادة إعمارها وفك حصارها.

وأوضح برهوم أن دور فتح تجلى من خلال تعطيل كثير من المشاريع التركية والقطرية والدولية لمساعدة أهلنا في القطاع وإنهاء معاناتهم وإعمار بيوتهم.

وأشار إلى أن الحملة المشينة والمغرضة لفتح استهدفت شخص سعادة السفير العمادي والافتراء عليه وبث الأكاذيب على لسانه عبر منابرها الإعلامية الهدامة والصفراء.

وأعرب برهوم عن شكر حماس وتقديرها لدولة قطر الشقيقة وسفيرها العمادي وللجهود التركية الكريمة ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته ووقوفهم إلى جانب غزة وإعادة إعمارها وحل أزمة الكهرباء فيها.

وشدد برهوم على رفض الحركة التام لما تقوم به حركة فتح من محاولات إبقاء حصار غزة والتضييق على سكانها وتعطيل وإفشال أي جهود من شأنها التخفيف من معاناتهم.

وطالب حركة فتح بوقف هذه الحملة الفئوية المغرضة والتحلي بالمسؤولية الوطنية والإنسانية وتحييد المصلحة الحزبية.

كما دعا برهوم فتح إلى العمل على تحقيق مصلحة الجميع وتسهيل مهام كل المانحين والمساهمين في مساعدة أبناء غزة المحاصرة والتخفيف من معاناتهم.

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