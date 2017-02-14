البردويل يتحدث عن قائد حماس الجديد.. انتخابه وشخصيته

قناة الأقصى – خاص

قال د.صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الحركة تفرض نفسها على صناع السياسة في المنطقة، وعلى الخارطة السياسية داخل فلسطين، واستطاعت أن تحقق التوازن الكبير وأن تدافع عن نفسها رغم كل الصعوبات التي أحاطتها.

وأضاف البردويل في تصريح خاص، خلال برنامج ملفات الذي يُبث على قناة الأقصى الفضائية ، الثلاثاء، أن اختيار يحيى النسوار قائدا لحركة حماس في غزة، جاء بعملية ديمقراطية انتخابية معقدة، وبإرادة ووعي من عشرات الآلاف من كوادر الحركة.

وأوضح أن الانتخابات الأخيرة جرت بهدوء وبصمت دون ازعاج لأحد، وظهرت النتيجة بعد سلسلة عمليات قانونية قضائية دقيقة لتكون نتائج تليق بمقام الحركة.

حماس لا تتغير بتغير قائدها

وتابع: "أن يأتي قائد بحجم يحيى السنوار هذا أمر تحدده قاعدة حماس ووفق القانون والنظام اللوائح المعمول بها، لكن لا ينبغي التركيز على شخصيته دون النظر إلى العملية الكبيرة التي تمت والمؤسسة التي اختارته ليكون قائدا لها".

وأكد البردويل أن حركة حماس لا تتغير بتغير قائدها، وأنها حركة مؤسساتية بالدرجة الأولى وقراراتها تؤخذ بالشورى وبطريقة بالغة التعقيد، مضيفا: "ومن الصعب أن يكون القائد رقم واحد هو صاحب القرار، ولسنا حركة دكتاتورية كما بعض الحركات التي تخلّد القائد ويبقى على سدة الحكم".

وقال إن التخوفات أو الهواجس التي حاول الإعلام الصهيوني ترويجها وانساق معها البعض، بعد انتخاب السنوار، لا تغني عن الحقيقة أن حماس ماضية في طريقها الشوري الديمقراطي ولا تفارق مبادئها ولا أهداف شعبها.

ونوه إلى أن التركيز على الأشخاص هي محاولة للنيل من حماس ومن برنامجها السياسي، موضحا أن البعض يحاول أن يقزم حماس في شخصية القائد.

شخصية قائد حماس

وشدّد البردويل أن يحيى السنوار يؤمن بالوحدة الوطنية وبالعلاقات مع الفصائل بدرجة لا تقل عن سابقه، وهو رجل مصالحة ورجل عربي يكن لمصر احتراما خاصا، وهذا سيكون له انعكاسات كبيرة جدا، وسيرى الناس كيف يستحق السنوار أن يكون قائدا لحماس"

وتحدث عن شخصية قائد حماس يحيى السنوار، قائلا إنه قائد سياسي قبل ان يكون عسكريا ومتمرس سياسيا وله علاقات اجتماعية كبيرة.

وأكمل أن الناس إذا تعرفت على السنوار فستعرف أنه "يحيى الأب والانسان الخلوق المبتسم وصاحب الفكاهة، وحماس لا تنجب طفرات، حيث إن تربيته هي ذات التربية التي تربى عليها كل أبناء حماس.

واستطرد: "لن يحدث تغيير سوى نشاطه، وهو لديه خبرة كبيرة، ونسأل الله أن يوفقه ليواصل المسيرة التي بدأها غيره من القادة في حماس، وله مميزات وكاريزما خاصة بين أبناء تنظيمه، وسيخرج للعلن عبر الإعلام، حيث كان منشغلا عن الاعلام خلال الفترات الماضية".