منخفض جوّي يعبر فلسطين الأربعاء والخميس

قناة الأقصى - غزة

توقع "طقس فلسطين" اليوم الثلاثاء، أن تتأثر فلسطين خلال الساعات القادمة بأجواء باردة إلى باردة جداً نتيجة تدفق رياح شديدة البرودة من اصول قطبية نحو الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ستعمل على تشكل منخفض جوي ضحل وبارد جداً في الآن ذاته.

وقال: إن الفرصة تكون مهيأة اليوم لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما غداً الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة.

وأوضح طقس فلسطين بأن الفرصة تكون مهيأة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا، ويحتمل تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000م عن سطح البحر، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

فيما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة الخميس المقبل، بحيث تصبح أدنى من معدلها العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وشديد البرودة مع تساقط الامطار التي تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا فوق كافة المناطق.

وأشار، إلى أن الفرصة تكون مهيأة لتساقط زخات من الثلوج فوق القمم الجبلية العالية فوق 900 متر، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

أما الجمعة فتكون درجات الحرارة أدنى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية، والطقس بارداً إلى شديد البرودة، ويحتمل تساقط أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح.

وحذر طقس فلسطين، من تشكل الصقيع وحدوث الانجماد، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.