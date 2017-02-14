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الجهاد تحمل السلطة تداعيات الاعتداء على عناصرها في جنين

الثلاثاء 14 فبراير 2017 11:52 ص بتوقيت القدس المحتلة

الجهاد تحمل السلطة تداعيات الاعتداء على عناصرها في جنين

قناة الأقصى - جنين

حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية نتائج وتداعيات الاعتداء على عناصرها خلال حفل استقبال الأسير المحرر مهند جرادات في منطقة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وأكدت الحركة في بيان لها، أن أعمال الفلتان الأمني و"الزعرنة" التي مارسها عناصر من جهاز الوقائي خلال استقبال الأسير جرادات لن تؤثر على أبناء وكوادر وعناصر الحركة، مستنكرة أعمال الفوضى التي مُورست بحق أبنائها وقادتها في سيلة الحارثية.

وطالبت الجهاد الإسلامي، جميع العقلاء بالتحرك لحماية العلاقات الوطنية من عبث أجهزة أمن السلطة بحق أبناء المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة.

وكان خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة أكد أن عناصر أمن السلطة ضيّقت على أبناء الحركة لقتل فرحتهم باستقبال الأسير المجاهد مهند جرادات.

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