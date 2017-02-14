أبو مرزوق يجدد المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية

جدد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى ما جرى التوافق عليه خلال اجتماع المجلس الوطني بالإسراع في تشكيل الحكومة.

وأوضح أبو مرزوق، خلال مقابلة تلفزيونية عبر التلفزيون العربي، الإثنين، أن الإطار الوطني متفق على مواجهة الاحتلال، مردفاً: نحن متوافقون على كثير من النصوص التي تُجرم التنسيق الأمني وتدعو إلى مقاومة الاحتلال.

برنامج المقاومة

وأضاف أن هناك توافقاً وطنياً شاملاً حول المقاومة بأشكالها وألوانها ومكوناتها كافة، منبهاً إلى أن اتهام المقاومة بالعبثية لا يعدو عن كونه مناكفة سياسية.

وتابع: "لا مستقبل لدولة الاحتلال، وشعبنا لن يتخلى عن متر واحد من أراضيه".

وانتقد أبو مرزوق برنامج السلطة الفلسطينية وتمسكها ببرنامج المفاوضات، متسائلاً: لماذا تبقى التزامات منظمة التحرير عائقاً عبر إلزام الكل الفلسطيني بها في الوقت الذي لا يلتزم فيها الاحتلال بأي منها؟!

ولفت إلى أن إدانة الكونجرس الأمريكي لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان أمر مستغرب، منوهاً إلى أن الفريق الذي شكله الرئيس الأمريكي ترمب يعادي الشعب الفلسطيني.

العلاقة مع مصر

وحول العلاقة مع مصر، أكد أبو مرزوق حرص الحركة على العلاقة مع مصر وتعميقها، مضيفاً: معنيون بإزالة جميع المشاكل التي كانت موجودة، وهذه مصلحة الشعبين.

وشدد على حرص حماس على الانفتاح على كل قوى المنطقة؛ لأن البوصلة السياسة لكل الأطراف يجب أن تكون نحو فلسطين والقدس.