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الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بمداهمات في الضفة

الثلاثاء 14 فبراير 2017 08:55 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين بمداهمات في الضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء، حملة مداهمات اعتقلت خلالها 7 فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد وأنس صلاح المساعيد من مخيم عايدة قرب بيت لحم، إضافة إلى اعتقال الشاب عرفات أحمد غنيمات من بلدة صوريف قرب الخليل .

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل شاب من بلدة فقوعة وآخر من بلدة سعير ومواطن من مخيم العروب، إضافة إلى شاب من بيت ساحور دون معرفة هويتهم .

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش اعتقل 7 فلسطينيين وحوّلهم للتحقيق.

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