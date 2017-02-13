السلطة تحاصر جامعة خضوري لاعتقال طلبة الكتلة الإسلامية

قناة الأقصى – طولكرم

قالت الكتلة الإسلامية في جامعة خضوري بطولكرم إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية اعتقلت اثنين من كوادر الكتلة مساء اليوم بعد مغادرتهم للحرم الجامعي.

وأوضحت الكتلة في تصريح لها أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الطلبة بعد انتهاء معرض أقامته الكتلة في الجامعة، مبينة أن الأجهزة تحاصر الجامعة وتهدد كوادر الكتلة المتواجدين في داخلها بالاعتقال.

وأضافت أن الأجهزة أبلغتهم أنها ستقتحم الجامعة في حال عدم خروجهم وتسليم أنفسهم لجهاز الوقائي، مشيرة أنها تواصلت مع إدارة الجامعة دون جدوى.

وأعلنت الكتلة اعتصام الطلبة داخل الحرم الجامعي لحين احضار ضمانات بعدم اعتقالهم في حال مغادرتهم للحرم، داعية إدارة الجامعة للقيام بمسؤولياتها في توفير الحماية لطلبتها.

واستنكرت اعتقال الطالبين يحيى نجم وأحمد عنتري من قبل الأجهزة، مطالبة الأطر الطلابية باتخاذ موقف واضح وموحد رفضا للاعتداء على الطلبة واحتجاجاً على ملاحقة العمل النقابي والطلابي.