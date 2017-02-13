  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

السلطة تحاصر جامعة خضوري لاعتقال طلبة الكتلة الإسلامية

الإثنين 13 فبراير 2017 08:44 م بتوقيت القدس المحتلة

السلطة تحاصر جامعة خضوري لاعتقال طلبة الكتلة الإسلامية

قناة الأقصى – طولكرم

قالت الكتلة الإسلامية في جامعة خضوري بطولكرم إن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية اعتقلت اثنين من كوادر الكتلة مساء اليوم بعد مغادرتهم للحرم الجامعي.

وأوضحت الكتلة في تصريح لها أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الطلبة بعد انتهاء معرض أقامته الكتلة في الجامعة، مبينة أن الأجهزة تحاصر الجامعة وتهدد كوادر الكتلة المتواجدين في داخلها بالاعتقال.

وأضافت أن الأجهزة أبلغتهم أنها ستقتحم الجامعة في حال عدم خروجهم وتسليم أنفسهم لجهاز الوقائي، مشيرة أنها تواصلت مع إدارة الجامعة دون جدوى.

وأعلنت الكتلة اعتصام الطلبة داخل الحرم الجامعي لحين احضار ضمانات بعدم اعتقالهم في حال مغادرتهم للحرم، داعية إدارة الجامعة للقيام بمسؤولياتها في توفير الحماية لطلبتها.

واستنكرت اعتقال الطالبين يحيى نجم وأحمد عنتري من قبل الأجهزة، مطالبة الأطر الطلابية باتخاذ موقف واضح وموحد رفضا للاعتداء على الطلبة واحتجاجاً على ملاحقة العمل النقابي والطلابي.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة

أجهزة السلطة تعتقل صحفياً وجامعيَين وتستدعي محرراً

المنظمة العربية: السلطة تواصل ملاحقة صحفيين يوثقون جرائم الاحتلال
thumb

أجهزة السلطة في الضفة تعتقل طالبين جامعيَين ومحرراً

أجهزة السلطة تعتقل جامعيًا وتستدعي مواطنَين
thumb

أمن السلطة يعتقل ويستدعي 6 مواطنين

الأخبار الرئيسية

منذ 4 ساعات

حماس تُعزي بشهيد لقمة العيش أبو حامد
منذ 7 ساعات

شهيد قسامي من خان يونس بنفق للمقاومة
منذ 9 ساعات

الوحدات الخاصة تعتدي على الأسرى في "ريمون"
منذ 11 ساعة

توتر في الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال
منذ 13 ساعة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة
منذ 14 ساعة

100 عملية فدائية ومقتل 5 صهاينة الشهر الماضي

مقالات

(مش مصدق؟!)

(مش مصدق؟!)

د.يوسف رزقة
​منار أوجعتنا

​منار أوجعتنا

خالد معالي
إنجازات تنقصها المصالحة

إنجازات تنقصها المصالحة

د. عصام شاور
رسائل القسام والعروض الإسرائيلية

رسائل القسام والعروض الإسرائيلية