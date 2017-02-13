حماس تُعزي بشهيد لقمة العيش أبو حامد

قناة الأقصى - غزة

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة شهيد لقمة العيش مؤمن أبو حامد الذي قضى نحبه إثر إغراق السلطات المصرية للنفق الذي يعمل به بالمياه العادمة، أثناء بحثه عن لقمة عيشه على حدود القطاع الجنوبية، في ظل الحصار الخانق الذي يتعرض له سكان قطاع غزة.

واستنكرت الحركة في تصريح صحفي الاثنين، هذا الحادث الأليم، مؤكدةً أنه لا يوجد أي مبرر لاستخدام مثل هذه الأساليب الخطيرة في التعامل مع سكان القطاع المحاصرين.

ودعت الحركة السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح بشكل مستمر ودائم لإنهاء معاناة غزة وأهلها.