  1. الرئيسية
  2. الأخبار
  3. عرض الخبر

43 أسيرة في سجن "هشارون" يعانين ظروفا قاسية

الإثنين 13 فبراير 2017 03:34 م بتوقيت القدس المحتلة

43 أسيرة في سجن "هشارون" يعانين ظروفا قاسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة 

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن 43 أسيرة يقبعن في قسم رقم 11 في سجن "هشارون" الصهيوني، يعانين من ظروف نفسية صعبة، وأوضاع صحية وحياتية قاسية ومقلقة.

ولفتت الهيئة، إلى أن العديد من الأسيرات هن أسيرات جريحات ومريضات ويعانين من أوضاع صحية متردية، في ظل مواصلة إدارة السجون سياسة الاهمال الطبي بحقهن، وحرمانهن من العلاجات اللازمة، أبرزهن: إسراء جعابيص، وعبلة العدم، وأمل طقاطقة، ونتالي شوحة، وجميلة جابر، ولما البكري، ومرح باكير، ونورهان عواد وشروق دويات.

وأضافت: كما تعاني الأسيرات من أوضاع نفسية قاسية، نتيجة الأحكام القاسية التي تفرض عليهن والغرامات المالية العالية، وحرمانهن من زيارات ذويهن لا سيما الأبناء، حيث 7 أسيرات هن من الأمهات (عبلة العدم، وإيمان كنجو، وعليا عباسي، وإسراء جعابيص، وياسمين شعبان، وصابرين زبيدات وفاطمة عليان).

وقالت الهيئة في تقريرها، إن من بين الأسيرات 21 أسيرة محكومة، فيما لا تزال 22 أسيرة قيد التوقيف، ومن بينهن 12 فتاة قاصر دون سن 18 عاما، وهن: لما البكري، وجميلة جابر، وتسنيم حلبي، واستبرق نور، وملك سلمان، وإيمان علي، وهدية عرينات، وأمل كبها، ومنار شويكي، ونتالي شوحة، وأمال الأصلع ومرح الجعبري.

رابط مختصر
مواضيع ذات صلة
thumb

الوحدات الخاصة تعتدي على الأسرى في "ريمون"
16640552_1456885094329901_1755683859467824021_n

أسير من الخليل يبدأ الإضراب رفضا لتجديد "الإداري"
thumb

الاحتلال يداهم منزل منفذ عملية "بتاح تكفا" بنابلس
16652057_1117269031728309_1559358127_n

عملية "تل أبيب" تُعيد الزخم للانتفاضة وتُربك حسابات الاحتلال
16508519_1791897461071578_7743100376044848020_n

7 إصابات في عملية فدائية مزدوجة بسوق في "تل أبيب"

الأخبار الرئيسية

منذ ساعة

شهيد قسامي من خان يونس بنفق للمقاومة
منذ 3 ساعات

الوحدات الخاصة تعتدي على الأسرى في "ريمون"
منذ 5 ساعات

توتر في الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال
منذ 7 ساعات

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة
منذ 8 ساعات

100 عملية فدائية ومقتل 5 صهاينة الشهر الماضي
منذ 12 ساعة

حماس: الكيان يستمر في عنصريته بسن قوانين ضد الفلسطينيين

مقالات

(مش مصدق؟!)

(مش مصدق؟!)

د.يوسف رزقة
​منار أوجعتنا

​منار أوجعتنا

خالد معالي
إنجازات تنقصها المصالحة

إنجازات تنقصها المصالحة

د. عصام شاور
رسائل القسام والعروض الإسرائيلية

رسائل القسام والعروض الإسرائيلية