43 أسيرة في سجن "هشارون" يعانين ظروفا قاسية

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الإثنين، بأن 43 أسيرة يقبعن في قسم رقم 11 في سجن "هشارون" الصهيوني، يعانين من ظروف نفسية صعبة، وأوضاع صحية وحياتية قاسية ومقلقة.

ولفتت الهيئة، إلى أن العديد من الأسيرات هن أسيرات جريحات ومريضات ويعانين من أوضاع صحية متردية، في ظل مواصلة إدارة السجون سياسة الاهمال الطبي بحقهن، وحرمانهن من العلاجات اللازمة، أبرزهن: إسراء جعابيص، وعبلة العدم، وأمل طقاطقة، ونتالي شوحة، وجميلة جابر، ولما البكري، ومرح باكير، ونورهان عواد وشروق دويات.

وأضافت: كما تعاني الأسيرات من أوضاع نفسية قاسية، نتيجة الأحكام القاسية التي تفرض عليهن والغرامات المالية العالية، وحرمانهن من زيارات ذويهن لا سيما الأبناء، حيث 7 أسيرات هن من الأمهات (عبلة العدم، وإيمان كنجو، وعليا عباسي، وإسراء جعابيص، وياسمين شعبان، وصابرين زبيدات وفاطمة عليان).

وقالت الهيئة في تقريرها، إن من بين الأسيرات 21 أسيرة محكومة، فيما لا تزال 22 أسيرة قيد التوقيف، ومن بينهن 12 فتاة قاصر دون سن 18 عاما، وهن: لما البكري، وجميلة جابر، وتسنيم حلبي، واستبرق نور، وملك سلمان، وإيمان علي، وهدية عرينات، وأمل كبها، ومنار شويكي، ونتالي شوحة، وأمال الأصلع ومرح الجعبري.