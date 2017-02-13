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فيسبوك قد يضعف الإحساس بالزمن

الإثنين 13 فبراير 2017 01:20 م بتوقيت القدس المحتلة

فيسبوك قد يضعف الإحساس بالزمن

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن تصفح موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد يضعف الإحساس بالزمن.

وأجرى الدراسة باحثون بمركز علم الأعصاب الإدراكي والمعرفي بجامعة كينت في المملكة المتحدة، ونشرت في دورية "علم النفس الاجتماعي التطبيقي".

وأوضح الباحثون أن "تصفح فيسبوك خاصة وشبكة الإنترنت عامة يؤثر بشكل كبير على مفهومنا وتقديرنا للوقت، وقد يؤدي إلى ضعف إحساسنا بالزمن".

وللوصول إلى نتائج الدراسة، تابع الباحثون 44 من البالغين، وعرضوا عليهم مجموعة من الصور بوسائل مختلفة عبر فيسبوك خاصة والإنترنت عامة، ثم عرضوا عليهم صورا تقليدية مطبوعة.

وقام الباحثون بحساب الوقت الذي أمضاه المشاركون مع كل صورة على حدة، ووجدوا أن المشاركين مكثوا وقتا أكبر يتصفحون كل صورة على حدة عبر فيسبوك والإنترنت قبل أن ينتقلوا إلى الصورة التالية، بالمقارنة مع الصور التقليدية.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن الاستخدام المنتظم لشبكات التواصل قد يؤثر سلبًا على المشاعر، ويدعم الشعور بالكآبة.

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