الوحدات الخاصة تعتدي على الأسرى في "ريمون"

قناة الأقصى - غزة

اقتحمت الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، قسم 1 في سجن "ريمون" الصحراوي، وأجرت عملية تفتيش في ثلاث غرف داخل القسم، واعتدت على الأسرى وأخضعتهم للتحقيق.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن وحدات القمع التابعة لمصلحة سجون اقتحمت القسم رقم 1 سجن "ريمون"، وشرعت بعملية تفتيشات واسعة بالقسم، بعد أن فرضت إغلاقا كاملا فيه، وأكدت الهيئة أن عملية الاقتحام استمرت لساعات.

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد عاثت وحدات القمع خرابا وفسادا بمحتوياتها وأخرجت حاجيات الأسرى إلى العراء، واعتدت على عدد منهم بالضرب، وقامت بالتحقيق مع بعض الأسرى وسط تهديدهم بانتهاج سياسة القمع والبطش.

وناشد أسرى معتقل ريمون الصحراوي كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الوقوف جانب الأسرى، في ظل التصعيد المتواصل بحقهم من كافة الجوانب، مشيرين إلى أن حالة من الغليان تسود أوساط الحركة الأسيرة داخل المعتقل.

وأفاد مدير مركز الأسرى للدراسات، د. رأفت حمدونة، في أعقاب اقتحام وحدات القمع لسجن "ريمون"، أن الوحدات الخاصة تعبث بحياة الأسرى وممتلكاتهم في السجون الإسرائيلية، موضحاً المركز أن تلك الوحدات قتلت عدد من الأسرى الفلسطينيين والعرب بشكل مباشر على فترات متقطعة على مدار تاريخ الحركة الأسيرة كان آخرهم الشهيد محمد الأشقر بمعتقل النقب.

وبين أن إدارة مصلحة السجون قامت بتدريب عدد من الوحدات الخاصة كوحدة "كوحدة اليمار والمتسادا ودرور والناحشون وكيتر وغيرها"، لإجراء التفتيشات والاقتحامات الليلية المفاجئة والسيطرة على السجون.

وأضاف أن تلك الوحدات تدخل الأقسام مقنعة ومسلحة وتمارس الإرهاب من صراخ وتقييد وضرب الأسرى ومصادرة ممتلكاتهم الخاصة، وتدخل الأقسام بالسلاح الحي، وقد تقوم بإطلاق النار على المعتقلين في بعض الظروف.

واعتبر حمدونة أن المساس بحياة الأسرى منافي للمــادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حماية المعتقلين وأهمية أخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم، والعمل على ضمانات السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.

وطالب حمدونة المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الانسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين الفلسطينيين من ممارسات تلك الوحدات الخاصة التي تهدد الأسرى بالقتل.