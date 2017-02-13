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توتر في الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال

الإثنين 13 فبراير 2017 10:42 ص بتوقيت القدس المحتلة

توتر في الأقصى بسبب إجراءات الاحتلال

قناة الأقصى - القدس المحتلة

شهدت باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الإثنين، توترا محدودا بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية.

وبحسب "دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية" في القدس فإن شرطة الاحتلال فرضت إجراءات تفتيشية على طلاب مدارس الأقصى وحراسه، كما منعتهم من إدخال الطعام.

وبينت أن شرطة الاحتلال قامت باحتجاز البطاقات الشخصية للحراس ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية، بسبب أحداث يوم أمس الأحد.

وكانت شرطة الاحتلال قد حاولت أمس إدخال "غرفة متنقّلة" (عبارة عن مظلات تستخدمها وقت الأمطار) إلى باحات المسجد الأقصى المبارك من "باب الأسباط"، حيث تصدّى المصلون وحراس الأقصى لهم، مُغلقين أبواب المسجد لمنع عملية إدخالها.

وأمنت شرطة الاحتلال الحماية لمجموعات من المستوطنين اليهود، الذين اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية.

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