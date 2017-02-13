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الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

الإثنين 13 فبراير 2017 08:41 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

قناة الأقصى – الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الإثنين، 18 مواطنا فلسطينيا خلال حملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم واعتقلت عددا من المواطنين عرف منهم أمين أبو عاهور، ومازن زواهرة، وخضر المسالمة، والطفل أدم درويش، وجواد وفادي طقاطقة، وعيد كامل.

وأضاف المكتب نقلا عن مصادر محلية أن الاحتلال اعتقل الشقيقين عمر وأسامة أحمد سليم من بلدة عزون، بينما اعتقل المواطن سياف إبراهيم العصافرة، وعصام صلاح سويلم وخالد علي سويلم من مدينة قلقيلية .

وأشار إلى أن الاحتلال اعتقل ستة مواطنين آخرين دون معرفة هوياتهم، نُقلوا إلى المعتقلات ومراكز التحقيق.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قوات الاحتلال اعتقلت 18 مواطنا في مداهمات ليلية لمناطق متفرقة بالضفة، كما صادرت سلاح كارلو محلي الصنع خلال اقتحام قرية زيتا جنوب نابلس.

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