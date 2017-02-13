100 عملية فدائية ومقتل 5 صهاينة الشهر الماضي

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

ذكرت مصادر عبرية أن ارتفاعا طرأ على عمليات المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.

وقالت الإذاعة العبرية العامة، نقلًا عن مُعطيات صادرة عن جهاز الأمن العام الصهيوني "الشاباك"، أن ارتفاعًا طفيفًا طرأ على العمليات الفدائية خلال شهر يناير الماضي، حيث بلغ عددها 100 عملية.

ووفقا للإذاعة فإن عمليات الشهر الماضي أدت لمقتل 5 صهاينة وإصابة 16 آخرين معظمهم من الجنود.

وما زالت انتفاضة القدس مندلعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ مطلع شهر تشرين أول/ أكتوبر عام 2015، حيث ارتفعت عمليات المقاومة من إطلاق نار ودعس وطعن في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.