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أسير من الخليل يبدأ الإضراب رفضا لتجديد "الإداري"

الإثنين 13 فبراير 2017 03:05 ص بتوقيت القدس المحتلة

أسير من الخليل يبدأ الإضراب رفضا لتجديد "الإداري"

قناة الأقصى – الخليل

بدأ الأسير مصعب طه مناصرة من بلدة بني نعيم بالخليل، إضرابه عن الطعام رفضا لتجديد اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الصهيوني.

وقالت عائلة الأسير مناصرة إن ابنها المعتقل في سجن النقب الصحراوي بدأ أمس السبت، إضرابه عن الطعام احتجاجا على تجديد اعتقاله الإداري لستة شهور، وعدم وفاء إدارة مصلحة السجون بوعود عدم تجديد حبسه.

وأوضحت أنه معتقل منذ شهر يوليو العام الماضي، وحُكم لمدة شهرين مع دفع كفالة مالية، إلّا أن الاحتلال جدّد اعتقاله إداريا لمدة 6 شهور، ليتم تجديد اعتقاله هذه الأيام.

وأمضى الأسير مناصرة ما يقارب 6 سنوات في الاعتقال ما بين أحكام، واعتقال إداري في سجون الاحتلال الصهيوني.

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