حماس: الكيان يستمر في عنصريته بسن قوانين ضد الفلسطينيين

قناة الأقصى - غزة

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الكيان الصهيوني يستمر في سياسته العنصرية، عبر سن قوانين وإصدار قرارات ضد الفلسطينيين، والتي كان آخرها مصادقة حكومة الاحتلال على صيغة معدلة لمشروع قانون منع الأذان.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، أن الاحتلال يواصل سن القوانين التي تدلل على عنصريته التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني، معتبرا أن مصادقة الكيان على مشروع تقييد الأذان استمرارا لهذه السياسة الهادفة إلى طمس هوية الشعب العربية والإسلامية عبر منعه من ممارسة شعائره الدينية المكفولة بكل القوانين الإنسانية".

وأكد أن هذا القانون هو امتداد لسياسة القوانين الهادفة لتهجير الفلسطينيين على مستوى الأرض والإنسان، مشددا أن السياسة الصهيونية لن تُوقف تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وهويته، وسيواصل نضاله بكافة الأشكال لتحرير كامل الأرض الفلسطينية.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال صادقت، الأحد، على مشروع قانون إسكات الأذان بصيغته المعدلة والذي يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.