أجهزة السلطة تعتقل صحفياً وجامعيَين وتستدعي محرراً

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة، صحفياً وجامعيَين اثنين واستدعت أسيراً محرراً، في وقت تواصل فيه اعتقال العشرات على خلفية انتماءاتهم السياسية.

ففي الخليل اعتقلت مخابرات السلطة الصحفي محمد سعيد أبو جحيشة من منزله في بلدة إذنا، وذلك عقب مداهمة المنزل وتفتيشه ليلاً، قبل أن تفرج عنه بعد 48 ساعة من التحقيق.

إلى ذلك اعتقلت المخابرات الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين صهيب أبو الفيلات، وهو عضو في كتلة الوعي الطلابية قبل 3 أيام، في حين يواصل ذات الجهاز اعتقال زميله الطالب علاء نضال الحروب لليوم الـ5 على التوالي في سجن أريحا.

وفي طولكرم اعتقل جهاز الوقائي الطالب في كلية الهندسة بجامعة خضوري معاذ أبو صفية بعد اقتحام منزله مساء أمس، فيما تواصل مخابرات المدينة اعتقال الصحفي سامي الساعي في سجن أريحا لليوم الـ11 توالياً، رغم صدور قرار من محاكم السلطة بالإفراج عنه.

وفي سلفيت استدعت مخابرات السلطة الأسير المحرر بلال علي عاصي نجل الشهيد علي عاصي للمقابلة أمس، علماً أنه استُدعي أكثر من مرة خلال أسبوع واحد.

وفي نابلس تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح الوطنية همام فتاش لليوم الـ55 على ذمة المحافظ، كما يواصل الوقائي اعتقال زميله عبــد الله بـني عــودة لليوم الـ14 على التوالي.

وفي سياق متصل اعتدت أجهزة السلطة في نابلس على موكب الأسيرين مهران أبو خميس من مخيم العين وعادل عبد الجبار دويكات من المعاجين، وصادرت الرايات الخضراء من المستقبلين.