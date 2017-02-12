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الكيالي: زيادة الدفعة الشهرية والحد الأدنى للموظفين

الأحد 12 فبراير 2017 10:39 ص بتوقيت القدس المحتلة

الكيالي: زيادة الدفعة الشهرية والحد الأدنى للموظفين

قناة الأقصى - غزة

أعلن وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي عن زيادة الدفعة المالية الشهرية لموظفي غزة لتصبح بنسبة 50% والحد الأدنى 14000 شيكل.

وذكر الكيالي في تصريح له أنه سيستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين، فيما سيستفيد من من زيادة الحد الأدنى عدد 22 ألف موظفاً.

وأوضح إنه بالتوازي مع زيادة الرواتب سيكون هناك تحسناً في توفير النفقات التشغيلية للوزارات المختلفة، وذلك لتمكينها من تقديم خدمة أفضل لجمهور المواطنين.

وقال الكيالي: "إن هذه الزيادة لا توازي صبر الموظفين و صمودهم طيلة ثلاث سنوات هي عمر أزمة الرواتب، فهم يستحقون أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف: "ستبقى قضية رواتب الموظفين على رأس أولوياتنا، وسنظل نسعى لتحسن الدفعة كلما تمكنا من ذلك وصولاً إلى الراتب الكامل".

وأشار الكيالي إلى وزارته قامت بتخفيض الضرائب على صغار المكلفين من أصحاب السيارات العمومية من باب المسئولية تجاه المجتمع، وكذلك إعفاء جميع مستلزمات الطاقة البديلة من الرسوم الجمركية، وإعفاء مشروعات مولدات الكهرباء في المدن و الأحياء من جميع الضرائب.

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