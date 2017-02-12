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بتهمة تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يحكم على شاب مقدسي بالسجن 12 عاماً

الأحد 12 فبراير 2017 10:20 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يحكم على شاب مقدسي بالسجن 12 عاماً

قناة الأقصى - القدس المحتلة

حكمت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، بالسجن الفعلي لمدة (12 عاماً) على الفتى المقدسي حذيفة إسحق عبد الجواد طه (17 عاما) من سكان حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد أن إدانته بتنفيذ علمية طعن في القدس.

وكان الاحتلال اعتقل الفتى حذيفة في 5/1/2016 بعد تعرضه للإصابة بالرصاص في يده وقدميه أثناء تواجده بالقرب من محطة قريبة لباب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة)، أثناء عودته إلى بيته في البلدة القديمة، وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المنطقة بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها طه بأربع رصاصات في قدميه ويده اليمنى.

وتعرض الفتى حذيفة لإهمال طبي بعد إصابته بالرصاص، في حين تنقل بين عدة سجون، ويقبع حاليا في "مجدو".

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