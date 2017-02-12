الاحتلال يضيف 8 سنوات على حكم الأسير أحمد المغربي

قناة الأقصى - غزة

قررت محكمة الاحتلال في بئر السبع إضافة حكم بالسجن لمدة 8 سنوات بحق الأسير "أحمد يوسف المغربي" 43 عام من مخيم الدهيشة جنوب مدينة بيت لحم بتهمة التحريض وتشكيل خطر على أمن الاحتلال .

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن النيابة العسكرية تطالب بإضافة 15عام إلى حكمه ، لكن المحكمة اكتفت بـ 8 سنوات تضاف إلى حكم الأسير " المغربي" البالغ 18 مؤبد ، بينما اعتبر الأسير الحكم مهزلة ولن يقدم شيئاً حيث أنه يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة، وهذا الحكم بمثابة نقطة في بحر .

وأشار إعلام الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت في يناير من العام الماضي هنادي موسى المغربي (37 عاما)، بعد أن اقتحمت منزل زوجها الأسير " أحمد المغربي"، ونقلتها إلى تحقيق المسكوبية، وفى نفس الوقت أخضعت زوجها الأسير للتحقيق بعد اعتقالها مباشرة في سجن ايشل ببئر السبع ، وأطلق سراحها بعد شهر ونصف من الاعتقال .

وبين إعلام الأسرى بأن محكمة الاحتلال وجهت إلى الأسير " المغربى" بعد اخضاعه للتحقيق عقب اعتقال زوجته بأنه يخطط لتنفيذ نشاطات عسكرية في الخارج من داخل السجن، وأنه متهم بتشكيل خطر على أمن الاحتلال ، وأن اعتقال زوجته في حينه كان لنفس السبب، وقد قرر الاحتلال إضافة 8 سنوات لحكمة بناء على تلك التهم .

وقال إعلام الأسرى بأن الأسير " المغربي" معتقل منذ 27/5/2002 ، ومحكوم بالسجن المؤبد 18 مرة، بعد أن وجه له الاحتلال المسئولية عن تنفيذ عدة عمليات استشهادية أدت إلى مقتل العشرات من الجنود والمستوطنين، منها عملية الاستشهادية آيات الأخرس .

وأضاف إعلام الأسرى بأن الأسير خضع لعملية تحقيق طويلة وتعرض لكافة أصناف التعذيب، وفى شهر مارس من العام 2004 نقلت إدارة السجون الأسير "المغربي" إلى العزل الإنفرادي ، ولم يخرج منه إلا في عام 2012 ، بعد الإضراب الذى خاضه الأسرى لمدة 28 يوماً متواصلة .

وللأسير " أحمد المغربي" ثلاثة أبناء، وهم: محمود الذي ولد بعد 5 أشهر من اعتقاله، وسندس ونور اللتان رزق بهما قبل 3 أعوام بعد تهريبه نطف من داخل السجن، وقد حرمه الاحتلال من زيارتهم لسنوات طويله خلال وجوده في العزل، بينما سمح لابنه محمود بالزيارة بعد 3 سنوات كامله من الحرمان .