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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بمداهمات في الخليل وبيت لحم

الأحد 12 فبراير 2017 08:21 ص بتوقيت القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين بمداهمات في الخليل وبيت لحم

قناة الأقصى - الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأحد، 3 فلسطينيين خلال حملة مداهمات شنتها على مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، كما أفاد بيان الجيش.

وقالت مصادر محلية إن الجنود اعتقلوا محمود يوسف العمور، وعكرمة عود الله العمور، من بلدة تقوع ببيت لحم.

وأضافت المصادر أن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الفتى قصي أبو ماريا من بلدة بيت أمر بالخليل بعد أن فتشوا منزله وقيدوا يديه وعصبوا عينيه خلال عملية الاعتقال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير جميل عوض في بلدة يطا جنوب الخليل، وسلمت نجله هيثم استدعاء لمقابلة مخابراتها.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا، بلدة عورتا جنوب نابلس وشنت حملة تفتيش لعدة منازل.

 

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