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القناة 2: الشرطة ستوصي بمقاضاة نتنياهو

السبت 11 فبراير 2017 03:45 م بتوقيت القدس المحتلة

القناة 2: الشرطة ستوصي بمقاضاة نتنياهو

قناة الأقصى – القدس المحتلة

كشفت القناة العبرية الثانية، عن أن الشرطة الصهيونية بصدد تقديم توصية إلى النيابة العامة بمقاضاة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة أن المقاضاة ستكون في القضية المعروفة إعلاميًا بـ(1000)، وتتعلق بشبهة تلقى نتنياهو هدايا من رجال أعمال أثرياء.

وتوقعت أن تنتهي تحقيقات الشرطة الجارية في القضية، خلال أربعة إلى ستة أسابيع، مبينة أن نتنياهو قد يخضع مرة أخرى للتحقيق.

ووفقا للثانية كشفت مصادر في الشرطة الصهيونية، أن هناك خيارين: الأول، أن توصى الشرطة بتقديم لائحة اتهام بشبهة تلقى رشاوي وخيانة الأمانة، والثاني، أن توصى بتقديم لائحة اتهام بشبهة خيانة الأمانة فقط.

وقررت الشرطة الفصل بين ملف (1000) وبقية الملفات، بينها الملف المسمى (2000) التي تستمر الشرطة بالتحقيق فيه، "وفى لحظة انتهاء التحقيق سيتم نقل الملف للنيابة، دون أية علاقة بالملفات الأخرى"، وفق الصحيفة، التي توقعت: "أن يخضع نتنياهو لتحقيق واحد على الأقل – ليتسنى لمحققيه الانتهاء من هذا الملف".

وكُشف النقاب عن أنه لا بد من تحويل ملف (3000)، المتعلق بصفقة شراء غواصات لسلاح البحرية إلى ملف جنائي كامل، "إلا أن هذا الأمر لن يتم في الفترة الوشيكة، ولم يتم بعد التحقيق مع نتنياهو على أنه مشتبه به في قضية جنائية".

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