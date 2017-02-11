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خبير صهيوني: حماس حركة متجذِّرة واقتلاعها وهْم

السبت 11 فبراير 2017 02:13 م بتوقيت القدس المحتلة

خبير صهيوني: حماس حركة متجذِّرة واقتلاعها وهْم

قناة الأقصى – الأراضي المحتلة

قال الخبير العسكري الصهيوني في صحيفة معاريف ألون بن دافيد إن حماس حركة غزية جذورها ضاربة في قلب المجتمع الغزي، وقلوب وعقول المواطنين هناك، "ولتقضي عليها يجب أن تحتل القطاع من جديد وتمكث هناك سنين".

وأضاف بن دافيد أن حركة حماس هي العدو الاستراتيجي للكيان، مبيناً أن من يحاول إقناع الصهاينة بإنهاء أو حسم الحركة في قطاع واهم ويبيع للمجتمع الصهيوني السراب.

واعتبر أن المواجهة مع قطاع غزة، ليست مصلحة صهيونية أو حمساوية، مؤكداً أن كُلًا منهما لديه حسابات تمنعه من القيام بالمواجهة في الفترة الحالية.

وطالب بن دافيد القيادة الصهيونية بأن تتحلى بمزيد من المسؤولية، مشدداً على أنه لا توجد أيّ إشارة لاندلاع مواجهة قريبة مع قطاع غزة وحركة حماس، مضيفا "لا يوجد إشارة لمواجهة قريبة، وإذا ما كانت الإجابة نعم يوجد مواجهة، فنحن قد اخترنا أن نكون الساعين إليها".

ووصف الخبير العسكري الصهيوني، أن النصر الذي "يبيعه" ويسوقه وزير التعليم "نفتالي بينيت" للمجتمع الصهيوني بـ "الأجوف"، وأن ووعوده تشبه إلى حد كبير ما كان ينادي به وزير الحرب افيغدور ليبرمان قبل تسلمه حقيبة الحرب.

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