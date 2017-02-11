الاحتلال ينصب حاجزا لتفتيش المركبات بالعيساوية

قناة الأقصى – القدس المحتلة

وضعت قوات الاحتلال الصهيوني صباح السبت، حاجزًا عسكريًا على المدخل الغربي لبلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، وفتشت مركبات المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامع الأربعين، ونصبت حاجزًا لتفتيش المركبات، مما تسبب بأزمة مرورية، وأعاق حركة تنقل المواطنين.

يذكر أن بلدة العيسوية تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات قوات الاحتلال، تتمثل في الاقتحامات اليومية ومداهمة المنازل والاعتقالات، إضافة إلى نصب الحواجز، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها على المقدسيين