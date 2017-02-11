هنية: 100 مليون $ من قطر لغزة وبناء مستشفى برفح

قناة الأقصى - تغطية خاصة

أعلن إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن أن أمير دولة قطر تميم بن حمد، وافق على إيداع مبلغ 100 مليون دولار في صندوق إعادة إعمار غزة بشكل سنوي من منحة المليار$ التي تعهدت بها قطر لإعمار القطاع.

وقال هنية خلال حفل تسليم المرحلة الثانية من شقق مدينة حمد السكنية بخانيونس جنوب قطاع غزة، السبت، إنه وبدعم قطري سيتم إقامة مستشفى بمدينة رفح بتكلفة 25 مليون دولار.

وأضاف أنه خلال سلسلة زيارات نفذها هنية وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، تبرّع الشيخ القطري حمد بن جاسم بمبلغ 10 ملايين دولار، لإقامة مستشفى لذوي الاحتياجات الخاصة، منها 5 ملايين لتأسيس المشفى، و5 ملايين لتغطية تشغيلها لمدة 10 سنوات.

وتحدث هنية عن أزمة كهرباء غزة، ولقاءهم مع الأمير تميم لعر حلول لإنهاء المشكلة، مؤكدا أن قطر تدرس حلا جذريا لقضية كهرباء القطاع.

مستويات حل أزمة الكهرباء

وأوضح نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، أنهم عرضوا على الأمير القطري تميم بن حمد، حل مشكلة الكهرباء على 3 مستويات، أولها كان إرسال تغطية مالية لشراء وقود لمحطة التوليد للخروج من الأزمة الشديدة، خلال المدة الماضية، حيث أوعز الأمير تميم بدفع 12 مليون$ على 3 شهور لوقود المحطة.

وتابع أن المستوى الثاني لحل مشكلة الكهرباء هو مشروع خط كهرباء 161 لقطاع غزة من الجانب الصهيوني، وأكّد هنية أن أمير قطر وافق على إعطاء ضمانة بنكية سواءً للسلطة أو الاحتلال لمدة 3 شهور بـ 30 مليون دولار، للبدء في إنشاء المشروع.

وطالب هنية السلطة في رام الله التعاون وتذليل العقبات والعراقيل من أجل إنجاح مشروع 161.

وأشار هنية إلى أن المستوى الثالث لإنهاء أزمة الكهرباء، يتمثل في إقامة محطة طاقة بدلية (طاقة شمسية)، يمكنها تقديم 100 ميجا وات للقطاع، حيث يمكن أن يكون هذا المشروع استثماريا يشارك فيه رجال أعمال قطريين وفلسطينيين.

وأعلن هنية أن دولة قطر وافقت على استقدام معلمين من القطاع للعمل لديها، إضافة لتقديم منحة توزع على الأسر الفقيرة وأهالي الشهداء والمحتاجين بغزة.

مرحلة جديدة مع مصر

وقال هنية إن آخر محطات رحلته التي استمرت لأشهر، كانت زيارة دولة مصر، ولقاء اللواء خالد فوزي وزير المخابرات المصرية العامة، موضحا أنهم تحدثوا في الملف السياسي والعلاقات الثنائية، واحتياجات غزة ورفع الحصار عنها، إضافة للملف الأمني.

وأكّد هنية فتح صفحة جديدة مع مصر، وأنهم أمام مرحلة جديدة في العلاقات، آملا أن تتطور وتتظافر الجهود لتحسينها، مشيرا إلى أن هناك إجراءات عملية لتحسين الحركة التجارية على معبر رفح.

وأكمل: "ملتزمون في بناء علاقات مع عمقنا العربي والإسلامي، ومتمسكون بالعلاقة مع مصر وحريصون عليها وسنزيل كل التخوفات أمامها".

لا مستقبل للاستيطان

وفيما يتعلق بالاستيطان الصهيوني في أرضنا المحتلة، قال هنية إنه لا مستقبل للمستوطنات على أرض الضفة، ولن يستطيع الصهاينة أن يغيروا التاريخ والجغرافيا.

وأضاف أن قضية فلسطين ما زالت في مكانها الأصيل الثابت عند مرجعيات ومكونات الأمة، وخاصة لدى الدول التي زارها وفد حماس.