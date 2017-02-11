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سيستمر لثلاثة أيام

بدء العمل بمعبر رفح بأول أيام فتحه استثنائيًا

السبت 11 فبراير 2017 10:23 ص بتوقيت القدس المحتلة

بدء العمل بمعبر رفح بأول أيام فتحه استثنائيًا

قناة الأقصى - غزة 
 

فتحت السلطات المصرية صباح السبت معبر رفح البري مع قطاع غزة، في أول أيام الفتح الاستثنائي للمرة الثانية منذ بداية العام.

وكانت هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت عن فتح معبر رفح البري استثنائياً مدة ثلاثة أيام على التوالي، بدءًا من اليوم السبت.

ونشرت الهيئة كشوفات المسافرين في أيام فتح المعبر، عبر موقع وزارة الداخلية.

ودعت الهيئة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشوفات التوجه السبت إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح البري في تمام الساعة السادسة صباحًا ليتسنى لهم السفر، موضحةً أن باقي كشوف السفر ليومي الأحد والاثنين ستنشر في الأيام اللاحقة.

وتعتبر هذه ثاني فتحة للمعبر منذ بداية العام، وسجلت الفتحة الأولى بيناير مغادرة 2624 مسافرًا من قطاع غزة للخارج، من الحالات الإنسانية، وعودة نحو 3095 عالقًا.

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